КДК РФС оставил в силе наказание для Талалаева

Андрей Талалаев Фото: globallookpress.com
«Калининградская "Балтика" подавала заявление об отмене красной карточки для Талалаева. ЭСК решила, что судья правильно его удалил. На основании этого Талалаева дисквалифицируем на один матч Первой лиги. Талалаев в конфронтационной манере стал высказывать на поле недовольство, мата не было», — передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Матч ТВ».
Наставник «Балтики» был недоволен действиями арбитра в матче 31-го тура Первой лиги с «Торпедо» (0:1) и был удален с поля.
В марте Талалаев был дисквалифицирован на два матча (один из которых условно) с испытательным сроком до конца сезона. За три тура до конца чемпионата «Балтика» уверенно лидирует в таблице Первой лиги с 66 очками. В 32-м туре она в гостях сыграет с «Черноморцем».