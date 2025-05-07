КДК РФС оставил в силе наказание для Талалаева

Главный тренер «Балтики»пропустит один матч Первой лиги.

«Калининградская "Балтика" подавала заявление об отмене красной карточки для Талалаева. ЭСК решила, что судья правильно его удалил. На основании этого Талалаева дисквалифицируем на один матч Первой лиги. Талалаев в конфронтационной манере стал высказывать на поле недовольство, мата не было», — передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Матч ТВ».

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Наставник «Балтики» был недоволен действиями арбитра в матче 31-го тура Первой лиги с «Торпедо» (0:1) и был удален с поля.

В марте Талалаев был дисквалифицирован на два матча (один из которых условно) с испытательным сроком до конца сезона. За три тура до конца чемпионата «Балтика» уверенно лидирует в таблице Первой лиги с 66 очками. В 32-м туре она в гостях сыграет с «Черноморцем».