Салах — про матчи с ПСЖ: Мы играли против лучшей команды Европы

Нападающийвспомнил про матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда уступила(общий счет — 1:1, по пенальти — 1:4).

«Это был их день, я пожал игрокам руки после поражения, сказал им: "Поздравляю, идите и выиграйте его!", и это было все. Весь сезон мы находились в отличной форме, и только в марте у нас случился небольшой спад. И в тот момент мы встретились с лучшей командой Европы. У них был подъем, и мы достигли той же точки. Затем состоялся матч Кубка лиги. Проигрываешь в Лиге чемпионов, подходишь к матчу Кубка лиги с мыслью: это неудачный момент.

Я должен быть честен. "ПСЖ" действовал очень хорошо в первом матче. Нам очень повезло. Алисон провел лучшую игру в своей карьере в "Ливерпуле". Им очень не повезло. Потом они приехали на "Энфилд". И нам не повезло, потому что мы попали в штангу два или три раза, они отразили мячи на своей линии один или два раза. Так что нам тоже не повезло», — цитирует Салаха L'Equipe.