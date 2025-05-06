Ла Лига. Судьба чемпионства в Эль Классико?

В воскресенье, 11 мая нас ждёт «Эль Классико», в котором «Барселона» примет «Реал». В этой встрече может во много решиться судьба чемпионства, а пока всё внимание к 34 туру Примеры.

Изменения в турнирной таблице

В верхней части Ла Лиги все без осталось без изменений по итогам матчей 34 тура. Улучшили положение в турнирной таблице «Сельта», которая поднялась с 8 на 7 место, «Райо Вальекано» — с 10 на 8, «Осасуна» — с 11 на 9, «Валенсия» — с 14 на 12, «Жирона» — с 16 на 15.

Со знаком минус минувший тур прошёл для следующих команд: «Мальорка» опустилась с 7 на 10, «Реал Сосьедад» — с 9 на 11, «Хетафе» — с 12 на 13, «Эспаньол» — с 13 на 14, «Севилья» — с 15 на 16.

Календарь и таблица испанской Примеры

От зоны вылета отдалился «Алавес», которому удалось подняться на 17 место в Примере, опередив в таблице «Лас-Пальмас».

Битва за титул

Традиционно на титул чемпиона Испании претендуют два клуба: «Барселона» и «Реал». Каталонский клуб сейчас лидирует в испанской Примере, набрав 79 очков. «Барселона» в 34 туре чемпионата выиграла у аутсайдера лиги — «Вальядолида» (2:1). В составе «сине-гранатовых» голами отметились Рафинья и Фермин Лопес.

«Реал» — «Атлетик» globallookpress.com

На второй строчке расположился «Реал», который аккумулировал 75 пунктов после того, как добился победы в матче против «Сельты» (3:2). В составе галактикос дубль оформил Килиан Мбаппе, ещё один мяч забил Арда Гюлер.

Места в еврокубках

В Лигу чемпионов помимо «Барсы» и «Реала» метит «Атлетико». У мадридского клуба 67 набранных очков, в минувшем туре «матрасники» разошлись миром с «Алавесом» (0:0).

4 место в чемпионате Испании занимает «Атлетик», набравший 61 очко. Клуб из Бильбао также сыграл вничью с клубом «Реал Сосьедад» (0:0).

В топ-5 входит «Вильярреал», у которого 58 пунктов, «жёлтая субмарина» выиграла у «Осасуны» (4:2).

6 место в Ла Лиге занимает «Бетис», набравший 57 очков, строчкой ниже расположилась «Сельта», у которой 46 пунктов. Данный тандем пока попадает в Лигу Европы.

В Лиге конференций может сыграть «Райо Вальекано», который пытается удержаться на 8 строчке испанского чемпионата, у клуба 44 балла.

Зона вылета

По окончании чемпионата из Примеры в Сегунду отправится «Вальядолид», который занимает последнее 20 место с активом 16 очков.

Ещё один кандидат на вылет из Ла Лиги — «Леганес», у которого 31 очко в активе. На понижение в классе также претендует «Лас-Пальмас», набравший 32 балла.

Тур № 35

Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут с 9 по 11 мая.

Лидер Ла Лиги «Барселона» сыграет свой матч против «Реала»: игра состоится в воскресенье, 11 мая.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

«Атлетико» попытается удержаться на третьей строчке, для этого нужно обыграть «Реал Сосьедад» в субботу, 10 мая.