Ла Лига. Судьба чемпионства в Эль Классико?

Изменения в турнирной таблице
В верхней части Ла Лиги все без осталось без изменений по итогам матчей 34 тура. Улучшили положение в турнирной таблице «Сельта», которая поднялась с 8 на 7 место, «Райо Вальекано» — с 10 на 8, «Осасуна» — с 11 на 9, «Валенсия» — с 14 на 12, «Жирона» — с 16 на 15.
Со знаком минус минувший тур прошёл для следующих команд: «Мальорка» опустилась с 7 на 10, «Реал Сосьедад» — с 9 на 11, «Хетафе» — с 12 на 13, «Эспаньол» — с 13 на 14, «Севилья» — с 15 на 16.
Календарь и таблица испанской Примеры
От зоны вылета отдалился «Алавес», которому удалось подняться на 17 место в Примере, опередив в таблице «Лас-Пальмас».
Битва за титул
Традиционно на титул чемпиона Испании претендуют два клуба: «Барселона» и «Реал». Каталонский клуб сейчас лидирует в испанской Примере, набрав 79 очков. «Барселона» в 34 туре чемпионата выиграла у аутсайдера лиги — «Вальядолида» (2:1). В составе «сине-гранатовых» голами отметились Рафинья и Фермин Лопес.
На второй строчке расположился «Реал», который аккумулировал 75 пунктов после того, как добился победы в матче против «Сельты» (3:2). В составе галактикос дубль оформил Килиан Мбаппе, ещё один мяч забил Арда Гюлер.
Места в еврокубках
В Лигу чемпионов помимо «Барсы» и «Реала» метит «Атлетико». У мадридского клуба 67 набранных очков, в минувшем туре «матрасники» разошлись миром с «Алавесом» (0:0).
4 место в чемпионате Испании занимает «Атлетик», набравший 61 очко. Клуб из Бильбао также сыграл вничью с клубом «Реал Сосьедад» (0:0).
В топ-5 входит «Вильярреал», у которого 58 пунктов, «жёлтая субмарина» выиграла у «Осасуны» (4:2).
6 место в Ла Лиге занимает «Бетис», набравший 57 очков, строчкой ниже расположилась «Сельта», у которой 46 пунктов. Данный тандем пока попадает в Лигу Европы.
В Лиге конференций может сыграть «Райо Вальекано», который пытается удержаться на 8 строчке испанского чемпионата, у клуба 44 балла.
Зона вылета
По окончании чемпионата из Примеры в Сегунду отправится «Вальядолид», который занимает последнее 20 место с активом 16 очков.
Ещё один кандидат на вылет из Ла Лиги — «Леганес», у которого 31 очко в активе. На понижение в классе также претендует «Лас-Пальмас», набравший 32 балла.
Тур № 35
Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут с 9 по 11 мая.
Лидер Ла Лиги «Барселона» сыграет свой матч против «Реала»: игра состоится в воскресенье, 11 мая.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
«Атлетико» попытается удержаться на третьей строчке, для этого нужно обыграть «Реал Сосьедад» в субботу, 10 мая.