Овчинников: «Зенит» устроился и плывет, как в теплой ванне

Отечественный тренерпрокомментировал чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге, особо отметив стабильностьи принципиальную борьбуза титул.

«Газпром не простит упущенное чемпионство — могут оторвать башку. Будет интересно, если "Краснодар" возьмёт своё — чемпионат нужно чуть-чуть поменять. Петербуржцы устроились и плывут, как в тёплой ванне», — приводит слова Овчинникова «Чемпионат».

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После 27 туров «Краснодар» лидирует в таблице с 61 очком, а «Зенит» занимает второе место, отставая на четыре балла (57 очков).

«Быки» сыграют свой следующий матч против ЦСКА 10 мая. «Зенит» в гостях проведет игру против московского «Динамо».