«Наполи» победил «Лечче» и закрепился на первом месте

В матче 35-го тура итальянской Серии Ана выезде переигралсо счетом 1:0.

Победу подопечным Антонио Конте принес забитый мяч Джакомо Распадори на 24-й минуте поединка.

Футбол. Италия. Серия А Лечче — Наполи 0:1 Гол: 0:1 Джакомо Распадори (24') Лечче: Владимиро Фальконе, Фредерик Гильберт (Данило Филипе Мело Вейга, 62'), Федерико Баскиротто, Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Бальтазар Пьерре (Медон Бериша, 65'), Мохамед Каба (Тете Моренте, 46'), Лассана Кулибали, Сантьяго Пьеротти (Конан Н’Дри, 84'), Йеспер Карлссон (THorir Johann Helgason, 46'), Никола Крстович Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола, Матиас Оливера, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 54'), Андре Франк Замбо Ангисса, Джакомо Распадори (Филип Биллинг, 79'), Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 87'), Маттео Политано (Сириль Нгонж, 88') Предупреждения: Никола Крстович (66'), Тете Моренте (82')

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» с 77 очка занимает первое место в турнирной таблице Серии А, «Лечче» (27) — 17-й.