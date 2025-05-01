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    Скончался главный болельщик сборной Испании Маноло

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    В возрасте 76 лет скончался Маноло Касерес Артесеро, известный всему миру как Маноло «Эль дель Бомбо» — самый знаменитый болельщик сборной Испании.

    Маноло
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    Маноло

    Маноло стал символом испанского футбола благодаря своей неизменной поддержке национальной команды: с огромным барабаном, в яркой футболке сборной и с беретом он был узнаваем на стадионах по всему миру.

    С 1982 года он посетил 10 чемпионатов мира и 8 чемпионатов Европы, не пропуская ни одного крупного турнира, пока позволяло здоровье.

    Его последним публичным появлением стал матч Испания — Нидерланды на «Месталье» в марте 2025 года.

    Соболезнования семье и друзьям Маноло выразили сборная Испании, Ла Лига, футбольные клубы и тысячи болельщиков.

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