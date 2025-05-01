Скончался главный болельщик сборной Испании Маноло

В возрасте 76 лет скончалсяизвестный всему миру как Маноло «Эль дель Бомбо» — самый знаменитый болельщик сборной

Маноло стал символом испанского футбола благодаря своей неизменной поддержке национальной команды: с огромным барабаном, в яркой футболке сборной и с беретом он был узнаваем на стадионах по всему миру.

С 1982 года он посетил 10 чемпионатов мира и 8 чемпионатов Европы, не пропуская ни одного крупного турнира, пока позволяло здоровье.

Его последним публичным появлением стал матч Испания — Нидерланды на «Месталье» в марте 2025 года.

Соболезнования семье и друзьям Маноло выразили сборная Испании, Ла Лига, футбольные клубы и тысячи болельщиков.