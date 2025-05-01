Директор «Химок» Брехов: РПЛ многое потеряет, если клуб покинет турнир

Генеральный директорзаявил, что Российская Премьер‑Лига многое потеряет, если подмосковный клуб покинет соревнование.

«Химки — команда с историей, которая нужна российскому футболу. Без Химок РПЛ будет хуже, на мой взгляд. Как и Химкам — без РПЛ», — приводит слова Брехова «Матч ТВ».

На данный момент «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 26 туров. Команда находится вне зоны прямого вылета, но продолжает бороться за сохранение прописки в элите.

В последнем туре «Химки» сыграли вничью с «Акроном» (2:2), что позволило им покинуть зону стыковых матчей.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Следующий матч подмосковная команда проведёт 4 мая на домашней арене против «Ростова».