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    Дюмфрис — о ничье с «Барселоной»: Мы снова увидели настоящий «Интер»

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    Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны», который завершился яркой ничьей — 3:3.

    Дензел Дюмфрис
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    Дензел Дюмфрис

    «Это была хорошая игра, со страстью. После трёх поражений мы снова увидели настоящий Интер. У меня была сложная травма, но теперь я вернулся и смотрю только вперёд», — приводит слова Дюмфриса La Gazzetta dello Sport.

    В игре против Барселоны Дюмфрис оформил дубль и отдал голевой пас на Маркуса Тюрама.

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    • Несмотря на доминирование «Барселоны» по владению мячом (72%) и количеству ударов (19 против 7), «Интер» сумел добиться важного результата на выезде.

    Ответная встреча состоится 6 мая на «Сан-Сиро» в Милане.

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