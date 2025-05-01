Дюмфрис — о ничье с «Барселоной»: Мы снова увидели настоящий «Интер»

Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны», который завершился яркой ничьей — 3:3.

«Это была хорошая игра, со страстью. После трёх поражений мы снова увидели настоящий Интер. У меня была сложная травма, но теперь я вернулся и смотрю только вперёд», — приводит слова Дюмфриса La Gazzetta dello Sport.

В игре против Барселоны Дюмфрис оформил дубль и отдал голевой пас на Маркуса Тюрама.

Несмотря на доминирование «Барселоны» по владению мячом (72%) и количеству ударов (19 против 7), «Интер» сумел добиться важного результата на выезде.

Ответная встреча состоится 6 мая на «Сан-Сиро» в Милане.