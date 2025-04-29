Тукманов: «Спартак» выиграет у «Динамо» за счет атакующих действий

Бывший вице-президент РФСподелился мыслями о предстоящей встречи междув рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«Обеим командам хотелось бы завершить сезон с трофеем. Понятно, что ни "Спартак", ни "Динамо" в этом году чемпионами уже не станут. Для них главный трофей сезона — Кубок. Поэтому уверен, что они сыграют сейчас боевыми составами.

Что касается самой игры, то у "красно‑белых" посильнее атака. Так что если в команде все будут здоровы, "Спартак" выиграет этот матч за счет атакующих действий», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

Матч между командами состоится 29 апреля в Москве на «Лукойл Арене». Начало матча в 20:30 по Москве.