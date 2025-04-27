2-й таймНаполи — ТориноОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Зенит» оступился, «Краснодар» идет к титулу

    Итоги 26-го тура чемпионата России по футболу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Ахмат Динамо Динамо-Махачкала Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Нижний Новгород Ростов Рубин Спартак Факел Химки ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»«Наполи» — «Торино». Онлайн Жоаозиньо«При Кононове были и тики-така, и результативность». Жоаозиньо — о взлете «Краснодара» и возможном возвращении в Россию Ливерпуль — Тоттенхэм«Ливерпуль» — чемпион Англии в 20-й раз: Арне Слот вошёл в историю АПЛ
    Все новости спорта
    «Зенит» — «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит» — «Краснодар»
    «Краснодар» сделал шаг на пути к золотым медалям российской Премьер-лиги после того, как «Зенит» позволил себе допустить осечку в матче 26 тура. В тройку лидеров РПЛ ворвался ЦСКА. Чем ещё запомнился минувший тур разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    До окнчания сезона в российской Премьер-лиге осталось сыграть 4 тура. На третье место в турнирной таблице поднялся ЦСКА, который смог обойти «Спартак».

    Поменялись местами «Рубин» и «Ростов», которые расположились на 7 и 8 строчках соответственно.

    Календарь и таблица РПЛ

    На две ступеньки вверх поднялись «Крылья Советов», заняв 9 позицию. Вниз опустились «Акрон» (10 место) и «Динамо» Махачкала (11 место).

    Битва за чемпионство

    «Краснодар» сделал шаг на пути к чемпионству, в минувшем туре южане добились важной победы в матче против «Динамо» Махачкала (3:2).

    В составе победителей голами отметились Мозес Кобнан, Бачи и Эдуард Сперцян. Таким образом краснодарцы набрали 58 очков и сохранили за собой лидерство.

  • «Краснодар», «Зенит» или «Спартак»? РПЛ ожидает интригующая развязка на финише
  • Представляем все расклады за пять туров до завершения чемпионата России
  • 25/04/2025

    • В оставшихся четырёх матчах «Краснодар» дома сыграет против «Рубина» и московского «Динамо», в гостях — с ЦСКА, «Оренбургом»

    «Зенит» дал маху в 26 туре российского чемпионата, упустив победу в матче против «Динамо» М (1:1). На гол Педро на 18-й минуте московский клуб ответил точным ударом в исполнении Ярослава Гладышева на 41-й минуте встречи.

    «Зенит» — «Краснодар»
    globallookpress.com

    После этой ничьи «Зенит» аккумулировал 54 пункта и теперь отстаёт от лидера «Краснодара» на 4 балла. «Динамо» занимает 5 место с активом в 47 пунктов.

    В топе

    В лидирующую тройку команд вернулся ЦСКА после того как обыграл в центральном матче 26 тура «Спартак» (2:1).

    Как развивались события в главном матче игрового дня? ЦСКА открыл счёт на 44-й минуте встречи благодаря результативному удару в исполнении Сауля Гуарирапы.

    «Спартак» смог отыграться лишь на 87-й минуте поединка, пенальти реализовал Эсекьель Барко. «Армейцы» вырвали победу на 89-й минуте, мяч в ворота «красно-белых» отправил Кристиян Бистрович.

    «Зенит» — ЦСКА
    globallookpress.com

    По итогам матча ЦСКА набрал 51 очко и поднялся на 3 место, «Спартак» с 50 баллами опустился на 4 позицию РПЛ.

    На шестом месте российского чемпионата расположился «Локомотив», который сыграл вничью с командой «Ростов» (1:1) и набрал 45 очков.

    Зона стыковых матчей и вылета

    «Пари Нижний Новгород» открывает группу аутсайдеров лиги, нижегородцы занимают 13 место в таблице, набрав 23 очка. В минувшем туре команда одержала важную победу на главным конкурентом в битве за выживание — «Ахматом» (1:0).

    Клуб из Грозного расположился строчкой ниже — на 14 позиции, у «Ахмата» также набрано 23 пункта. Обе команды находятся в зоне стыковых матчей.

  • 26-й тур РПЛ. Корнеев уверен в победе «Зенита» над «Динамо», Есипов не ждет голов в Дерби всея Руси
  • Прогнозы экспертов на центральные поединки 26-го тура чемпионата России по футболу
  • 24/04/2025

    • В зоне вылета находятся «Оренбург» (15 место и 17 очков), который проиграл на выезде «Крыльям Советов» (0:2). Замыкает турнирную таблицу «Факел» (16 место и 15 баллов), воронежский клуб в гостях уступил «Рубину» (1:2).

    Тур № 27

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут со 2 по 5 мая.

    Лидер чемпионата «Краснодар» примет на своём поле «Рубин», игра запланирована на субботу, 3 мая.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В воскресенье, 4 мая «Зенит» дома сыграет против «Пари НН», ЦСКА отправится в гости к «Ахмату», а «Спартак» сразится на выезде с «Факелом».

    Завершит программу 27 тура матч с участием «Крыльев Советов» и «Динамо» Москва, игра запланирована на понедельник, 5 мая.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Каза Пия — Эшторил
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гёзтепе — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Удинезе — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры