РПЛ. «Зенит» оступился, «Краснодар» идет к титулу

«Краснодар» сделал шаг на пути к золотым медалям российской Премьер-лиги после того, как «Зенит» позволил себе допустить осечку в матче 26 тура. В тройку лидеров РПЛ ворвался ЦСКА. Чем ещё запомнился минувший тур разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

До окнчания сезона в российской Премьер-лиге осталось сыграть 4 тура. На третье место в турнирной таблице поднялся ЦСКА, который смог обойти «Спартак».

Поменялись местами «Рубин» и «Ростов», которые расположились на 7 и 8 строчках соответственно.

Календарь и таблица РПЛ

На две ступеньки вверх поднялись «Крылья Советов», заняв 9 позицию. Вниз опустились «Акрон» (10 место) и «Динамо» Махачкала (11 место).

Битва за чемпионство

«Краснодар» сделал шаг на пути к чемпионству, в минувшем туре южане добились важной победы в матче против «Динамо» Махачкала (3:2).

В составе победителей голами отметились Мозес Кобнан, Бачи и Эдуард Сперцян. Таким образом краснодарцы набрали 58 очков и сохранили за собой лидерство.

В оставшихся четырёх матчах «Краснодар» дома сыграет против «Рубина» и московского «Динамо», в гостях — с ЦСКА, «Оренбургом»

«Зенит» дал маху в 26 туре российского чемпионата, упустив победу в матче против «Динамо» М (1:1). На гол Педро на 18-й минуте московский клуб ответил точным ударом в исполнении Ярослава Гладышева на 41-й минуте встречи.

«Зенит» — «Краснодар» globallookpress.com

После этой ничьи «Зенит» аккумулировал 54 пункта и теперь отстаёт от лидера «Краснодара» на 4 балла. «Динамо» занимает 5 место с активом в 47 пунктов.

В топе

В лидирующую тройку команд вернулся ЦСКА после того как обыграл в центральном матче 26 тура «Спартак» (2:1).

Как развивались события в главном матче игрового дня? ЦСКА открыл счёт на 44-й минуте встречи благодаря результативному удару в исполнении Сауля Гуарирапы.

«Спартак» смог отыграться лишь на 87-й минуте поединка, пенальти реализовал Эсекьель Барко. «Армейцы» вырвали победу на 89-й минуте, мяч в ворота «красно-белых» отправил Кристиян Бистрович.

«Зенит» — ЦСКА globallookpress.com

По итогам матча ЦСКА набрал 51 очко и поднялся на 3 место, «Спартак» с 50 баллами опустился на 4 позицию РПЛ.

На шестом месте российского чемпионата расположился «Локомотив», который сыграл вничью с командой «Ростов» (1:1) и набрал 45 очков.

Зона стыковых матчей и вылета

«Пари Нижний Новгород» открывает группу аутсайдеров лиги, нижегородцы занимают 13 место в таблице, набрав 23 очка. В минувшем туре команда одержала важную победу на главным конкурентом в битве за выживание — «Ахматом» (1:0).

Клуб из Грозного расположился строчкой ниже — на 14 позиции, у «Ахмата» также набрано 23 пункта. Обе команды находятся в зоне стыковых матчей.

В зоне вылета находятся «Оренбург» (15 место и 17 очков), который проиграл на выезде «Крыльям Советов» (0:2). Замыкает турнирную таблицу «Факел» (16 место и 15 баллов), воронежский клуб в гостях уступил «Рубину» (1:2).

Тур № 27

Матчи следующего тура чемпионата России пройдут со 2 по 5 мая.

Лидер чемпионата «Краснодар» примет на своём поле «Рубин», игра запланирована на субботу, 3 мая.

В воскресенье, 4 мая «Зенит» дома сыграет против «Пари НН», ЦСКА отправится в гости к «Ахмату», а «Спартак» сразится на выезде с «Факелом».

Завершит программу 27 тура матч с участием «Крыльев Советов» и «Динамо» Москва, игра запланирована на понедельник, 5 мая.