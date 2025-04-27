«Фиорентина» обыграла «Эмполи» в матче Серии А

одержала победу над(2:1) в матче 34-го тура итальянской Серии А.

В составе хозяев отличились Ясин Адли на 7-й минуте и Роландо Мандрагора на 25-й минуте.

У «Эмполи» единственный гол забил Якопо Фаццини на 57-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Эмполи 2:1 Голы: 1:0 Ясин Адли (7'), 2:0 Роландо Мандрагора (25'), 2:1 Якопо Фаццини (57') Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Роб Холдинг, Лука Раньери (Пьетро Комуццо, 59'), Робин Гозенс, Майкл Фолоруншо (Фабьяно Паризи, 70'), Роландо Мандрагора, Данило Катальди, Ясин Адли (Амир Ричардсон, 59'), Альберт Гудмундссон (Николо Фаджоли, 82'), Лукас Бельтран (Николо Дзаньоло, 70') Эмполи: Девис Васкес, Джузеппе Пеццелла, Маттиа Вити, Ардиан Исмайли, Саба Гогличидзе (Саломон Самбья, 89'), Якопо Фаццини (Ismael Konate, 82'), Альберто Грасси (Виктор Коваленко, 76'), Себастьяно Эспозито, Ола Сольбаккен (Лоренцо Коломбо, 46'), Эммануэль Гьяси, Tino Anjorin (Лиам Хендерсон, 46') Предупреждения: Лукас Бельтран (16'), Tino Anjorin (20'), Лиам Хендерсон (53'), Лука Раньери (55'), Роландо Мандрагора (78')

После этого матча «Фиорентина» занимает 8-е место в таблице Серии А с 59-ю очками в активе. «Эмполи» — на 19-й позиции (25).