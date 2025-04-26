ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в матче РПЛ

в гостях одолел(2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

В составе «красно-белых» единственный гол записал на свой счет Эсекьель Барко на 87-й минуте с пенальти.

У ЦСКА отличились Сауль Гуарирапа на 44-й минуте и Кристиан Бистрович на 89-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — ЦСКА 1:2 Голы: 0:1 Сауль Гуарирапа (44'), 1:1 Эсекьель Барко (пенальти) (87'), 1:2 Кристиян Бистрович (89') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов (Роман Зобнин, 46'), Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров (Михаил Игнатов, 80'), Эсекьель Барко, Данил Пруцев (Олег Рябчук, 64'), Тео Бонгонда (Хесус Медина, 65'), Манфред Угальде (Леви Гарсия, 46') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Джамалутдин Абдулкадыров, Виллиан Роша, Мойзес, Аббосбек Файзуллаев (Кристиян Бистрович, 72'), Матвей Кисляк, Миралем Пьянич (Рифат Жемалетдинов, 89'), Иван Обляков, Адольфо Гайч, Секу Койта (Кирилл Глебов, 72'), Сауль Гуарирапа (Тамерлан Мусаев, 80') Предупреждение: Кристофер Мартинс Перейра (4')

После этого матча армейцы располагаются на 3-й позиции в Премьер-лиге с 51-м очком в активе. «Спартак» занимает 4-й строчку с 50-ю баллами.