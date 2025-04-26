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    «Ньюкасл» разгромил «Ипсвич» в матче АПЛ

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    Завершились два матча 34-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча «Ньюкасл» — «Ипсвич»
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    Фрагмент матча «Ньюкасл» — «Ипсвич»

    В одной из встреч «Ньюкасл» разгромил «Ипсвич Таун» со счетом 3:0.

    У «сорок» голы записали на свой счет Александер Исак на 45+4-й минуте с пенальти, Дэн Бёрн на 56-й минуте и Уильям Осула на 80-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Ипсвич Таун 3:0
    Голы: 1:0 Александер Исак (пенальти) (45 + 4'), 2:0 Дэниел Бёрн (56'), 3:0 Уильям Осула (80') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шер (Свен Ботман, 83'), Дэниел Бёрн, Тино Ливраменто, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Джозеф Уиллок (Льюис Майли, 67'), Джейкоб Мёрфи (Энтони Гордон, 67'), Харви Льюис Барнс (Уильям Осула, 77'), Александер Исак (Каллум Уилсон, 77') Ипсвич Таун: Алекс Палмер, Бенджамин Джонсон, Джейкоб Гривз, Кэмерон Бургесс, Люк Вулфенден, Джек Тейлор (Массимо Луонго, 86'), Сэми Морси, Лиам Дилап (Джордж Хирст, 71'), Джек Кларк (Бен Годфри, 40'), Хулио Энсисо (Конор Чаплин, 71'), Dara O'Shea Предупреждения: Бенджамин Джонсон (31'), Бенджамин Джонсон (37'), Дэниел Бёрн (44'), Лиам Дилап (44'), Джейкоб Гривз (63')

    После этого матча «Ньюкасл» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 62 очками в активе. «Ипсвич» — на 18-й позиции (21).

    В параллельном матче «Фулхэм» в гостях обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.

    Единственный гол у «святых» забил Джек Стивенс на 14-й минуте.

    У «Фулхэма» отличились Эмиль Смит-Роу на 72-й минуте и Райан Сесеньон на 90+2-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Фулхэм 1:2
    Голы: 1:0 Джек Стивенс (14'), 1:1 Эмиль Смит-Роу (72'), 1:2 Райан Сесеньон (90 + 2') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Росс Стюарт (Кэмерон Арчер, 66'), Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Джек Стивенс, Кайл Уолкер-Питерс, Флинн Даунс, Лесли Угочукву, Райан Мэннинг, Матеуш Фернандеш (Джеймс Бри, 86'), Камал Дин Сулемана (Тайлер Диблинг, 78') Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Гарри Уилсон (Томас Кейрни, 86'), Андреас Перейра (Адама Траоре, 46'), Сандер Берге (Саша Лукич, 46'), Райан Сесеньон, Рауль Хименес, Алекс Айуоби (Винисиус Карлос, 86'), Виллиан (Эмиль Смит-Роу, 66') Предупреждения: Камал Дин Сулемана (69'), Рауль Хименес (70')

    «Фулхэм» располагается на 8-й строчке в АПЛ с 51-м очком в активе. «Саутгемптон» — на последней 20-й позиции (11).

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