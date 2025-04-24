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    Дан Ндойе«Болонья» — «Эмполи» 1:0. Онлайн
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    «Бетис» — «Вальядолид»: стартовые составы на матч испанской Примеры

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Бетис Вальядолид
    Объявлены стартовые составы на матч 33-го тура испанской Примеры между «Бетисом» и «Вальядолидом». Матч начнётся в 22:30 по московскому времени.

    Мануэль Пелегрини
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    Мануэль Пелегрини

    «Бетис»: Адриан Сан-Мигель, Юссуф Сабали, Марк Бартра, Натан, Ромен Перро, Джонни Кардозо, Пабло Форнальс, Антони, Джовани Ло Чельсо, Хесус Родригес, Хуан Эрнандес.

    «Вальядолид»: Андре Феррейра, Луис Перес, Эрай Кёмерт, Хавьер Санчес, Адам Азну, Станко Юрич, Ануар Тухами, Селим Амалла, Чуки, Рауль Моро, Хуан Латаса.
    «Бетис» продолжает борьбу за попадание в еврокубки и сохраняет шансы на зону Лиги чемпионов. Команда Мануэля Пеллегрини занимает шестое место и находится в хорошей форме: севильцы выиграли 7 из 9 последних матчей чемпионата, а в прошлом туре уверенно обыграли «Жирону» (3:1).

  • Поднимется ли «Бетис» в зону Лиги чемпионов?
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    • «Вальядолид» замыкает турнирную таблицу и уже практически потерял шансы на сохранение прописки в элите. Команда находится в глубоком кризисе: серия без побед насчитывает 13 матчей, а оборона пропустила 11 голов за последние три тура.

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