«Бетис» — «Вальядолид»: стартовые составы на матч испанской Примеры

Объявлены стартовые составы на матч 33-го тура испанской Примеры между. Матч начнётся в 22:30 по московскому времени.

«Бетис»: Адриан Сан-Мигель, Юссуф Сабали, Марк Бартра, Натан, Ромен Перро, Джонни Кардозо, Пабло Форнальс, Антони, Джовани Ло Чельсо, Хесус Родригес, Хуан Эрнандес.

«Вальядолид»: Андре Феррейра, Луис Перес, Эрай Кёмерт, Хавьер Санчес, Адам Азну, Станко Юрич, Ануар Тухами, Селим Амалла, Чуки, Рауль Моро, Хуан Латаса.

«Бетис» продолжает борьбу за попадание в еврокубки и сохраняет шансы на зону Лиги чемпионов. Команда Мануэля Пеллегрини занимает шестое место и находится в хорошей форме: севильцы выиграли 7 из 9 последних матчей чемпионата, а в прошлом туре уверенно обыграли «Жирону» (3:1).

«Вальядолид» замыкает турнирную таблицу и уже практически потерял шансы на сохранение прописки в элите. Команда находится в глубоком кризисе: серия без побед насчитывает 13 матчей, а оборона пропустила 11 голов за последние три тура.