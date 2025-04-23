Губерниев: Выход один — переименовать ФК «Химки» в ФК «Сходня»

Комментаторвысказался о финансовых проблемах ФК «Химки». В клубе возникли задержки с выплатами зарплат футболистам.

Ранее «Химки» назначили Магомеда Адиева и.о. главного тренера команды. В 25-м туре РПЛ подмосковная команда в гостях уступила «Зениту» (0:1).

«Не понимаю, зачем нужно было заниматься этой фигней, прекрасно можно играть во Второй лиге, не тратить деньги и не позориться в РПЛ. Выход может быть один — переименовать ФК "Химки" в ФК "Сходня", тогда бы подтянулись мощнейшие инвесторы, а сейчас они будут прозябать. Сходня — жемчужина Подмосковья, воспетая Владимиром Семеновичем Высоцким: "Автобусом до Сходни доезжаем, а там — рысцой, и не стонать". Подтянулся бы серьезный бизнес, а не вот это вот всё.

Владельцы команды не сделали ставку на сходненскую общественность, потому что Химки цементирует Сходня — это знают все. Раз уж Сходня в свое время стала частью Химок, хоть я был и против, нужно опираться на её людей. На кого опираются владельцы нынешних "Химок"? Непонятно», — сказал Губерниев «Матч ТВ».