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    Губерниев: Выход один — переименовать ФК «Химки» в ФК «Сходня»

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    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о финансовых проблемах ФК «Химки». В клубе возникли задержки с выплатами зарплат футболистам.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    Ранее «Химки» назначили Магомеда Адиева и.о. главного тренера команды. В 25-м туре РПЛ подмосковная команда в гостях уступила «Зениту» (0:1).

    «Не понимаю, зачем нужно было заниматься этой фигней, прекрасно можно играть во Второй лиге, не тратить деньги и не позориться в РПЛ. Выход может быть один — переименовать ФК "Химки" в ФК "Сходня", тогда бы подтянулись мощнейшие инвесторы, а сейчас они будут прозябать. Сходня — жемчужина Подмосковья, воспетая Владимиром Семеновичем Высоцким: "Автобусом до Сходни доезжаем, а там — рысцой, и не стонать". Подтянулся бы серьезный бизнес, а не вот это вот всё.

    Владельцы команды не сделали ставку на сходненскую общественность, потому что Химки цементирует Сходня — это знают все. Раз уж Сходня в свое время стала частью Химок, хоть я был и против, нужно опираться на её людей. На кого опираются владельцы нынешних "Химок"? Непонятно», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

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