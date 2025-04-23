Быстров: Ситуация в «Химках» — это реальный цирк

Бывший российский игроквысказался о ситуации с бойкотом в «Химках».

Ранее футболисты устроили бойкот тренировок и могли сорвать матч с «Зенитом». Но встреча состоялась во многом благодаря вмешательству главы РПЛ Александра Алаева.

«В нашем чемпионате это не единичный случай, то что руководитель приезжает на базу и уговаривает команду выйти на поле вместо дубля, чтобы соблюсти спортивный принцип. Это реальный цирк.

До этого случаи были с "Амкаром", "Тосно", "Тамбовом". Никто не понес никакого наказания и сейчас никто не понесёт. Кто это допустил? Вы что, не знали, что так может сложиться?» — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!»