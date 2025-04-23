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    Быстров: Ситуация в «Химках» — это реальный цирк

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    Бывший российский игрок Владимир Быстров высказался о ситуации с бойкотом в «Химках».

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    Ранее футболисты устроили бойкот тренировок и могли сорвать матч с «Зенитом». Но встреча состоялась во многом благодаря вмешательству главы РПЛ Александра Алаева.

    «В нашем чемпионате это не единичный случай, то что руководитель приезжает на базу и уговаривает команду выйти на поле вместо дубля, чтобы соблюсти спортивный принцип. Это реальный цирк.

    До этого случаи были с "Амкаром", "Тосно", "Тамбовом". Никто не понес никакого наказания и сейчас никто не понесёт. Кто это допустил? Вы что, не знали, что так может сложиться?» — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!»

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