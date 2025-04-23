«Алавес» имеет 31 пункт на счету. Хозяева в случае победы получат отличный шанс покинуть зону вылета. Однако за 5 туров «Алавес» одержал только одну победу. В прошлом туре он сыграл вничью 1:1 с «Севильей».
«Реал Сосьедад» набрал 42 очка и вплотную подошел к еврокубковой седьмой строчке, которую занимает «Сельта». В последних турах сан-себастьянцы также не побеждали — ничья с «Вильярреалом» и поражение от «Мальорки».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.38 на победу хозяев, 3.05 на ничью, 3.30 на победу гостей.
- По прогнозу ИИ, поединок должен завершиться ничьей 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.