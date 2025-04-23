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    «Интер» — «Милан»«Интер» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция
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    «Алавес» — «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 33-го тура испанской Примеры «Алавес» и «Реал Сосьедад» проведут очную встречу, которая состоится 23 апреля в 22:30 по мск на «Мендисорротца».

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    «Алавес» имеет 31 пункт на счету. Хозяева в случае победы получат отличный шанс покинуть зону вылета. Однако за 5 туров «Алавес» одержал только одну победу. В прошлом туре он сыграл вничью 1:1 с «Севильей».

    «Реал Сосьедад» набрал 42 очка и вплотную подошел к еврокубковой седьмой строчке, которую занимает «Сельта». В последних турах сан-себастьянцы также не побеждали — ничья с «Вильярреалом» и поражение от «Мальорки».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.38 на победу хозяев, 3.05 на ничью, 3.30 на победу гостей.

    • По прогнозу ИИ, поединок должен завершиться ничьей 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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