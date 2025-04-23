Матч 33-го тура испанской Примерыпроведут очную встречу, которая состоится 23 апреля в 22:30 по мск на «Мендисорротца».

«Алавес» имеет 31 пункт на счету. Хозяева в случае победы получат отличный шанс покинуть зону вылета. Однако за 5 туров «Алавес» одержал только одну победу. В прошлом туре он сыграл вничью 1:1 с «Севильей».

«Реал Сосьедад» набрал 42 очка и вплотную подошел к еврокубковой седьмой строчке, которую занимает «Сельта». В последних турах сан-себастьянцы также не побеждали — ничья с «Вильярреалом» и поражение от «Мальорки».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.20. Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.38 на победу хозяев, 3.05 на ничью, 3.30 на победу гостей.

По прогнозу ИИ, поединок должен завершиться ничьей 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

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