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    Выберется ли «Алавес» из зоны вылета?

    Алавес — Реал Сосьедад: Хозяева на один балл отстают от безопасных позиций, но выберутся ли они из зоны вылета? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.20

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Реал Сосьедад»
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    Карлос Висенте («Алавес»)
    23 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Апреля 2025 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 22:30 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» после 32-х поединков испанского первенства набрал 31 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 18-й позиции в таблице в зоне вылета (18-20-е места) и на один пункт отстает от спасительной 17-й строчки.

    Алавес — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, баски на чужом поле разошлись мировой с «Севильей» (1:1).

    Перед этим в поединке 31-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах навязал борьбу мадридскому «Реалу», но потерпел поражение со счетом 0:1.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Абкар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

    Это говорит о не лучшей в данный момент форме хозяев, которая сулит им соответствующие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе.

    Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 12-ю голами.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после 32-х поединков испанского первенства набрал 42 пункта и борется за попадание в еврокубки.

    Команда пребывает на девятой строчке с отставанием в два очка от зоны континентальных турниров (топ-7), а также в 10 баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-5).

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  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства баски на чужом поле разошлись мировой с «Вильярреалом» (2:2).

    Перед этим в 31-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, потерпев в домашних стенах поражение от «Мальорки» с результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Оскарссон, Барренечеа, Субельдия, Агерд, Одриосола и Захарян, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Реал Сосьедад» ни разу не выиграл, а в четырех последних поединках победил лишь раз.

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    Это свидетельствует о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть проблемы в игре соперника, они все же немалы.

    Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Алавеса» забивала только одна команда

    • в шести из семи последних матчей «Реал Сосьедада» забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Реал Сосьедада» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.05, победа «Реал Сосьедада» — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

    При этом в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Реал Сосьедада».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алавес — Реал Сосьедад?

    Матч Алавес — Реал Сосьедад состоится 23 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Алавес — Реал Сосьедад?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алавес — Реал Сосьедад?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алавес — Реал Сосьедад?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алавес — Реал Сосьедад?

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.05, победа «Реал Сосьедада» — в 3.35.

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    Алавес — Реал Сосьедад: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 23.04.202522:30. Выберется ли «Алавес» из зоны вылета?
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