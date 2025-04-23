Алавес — Реал Сосьедад: Хозяева на один балл отстают от безопасных позиций, но выберутся ли они из зоны вылета? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.20

23 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после 32-х поединков испанского первенства набрал 31 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 18-й позиции в таблице в зоне вылета (18-20-е места) и на один пункт отстает от спасительной 17-й строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, баски на чужом поле разошлись мировой с «Севильей» (1:1).

Перед этим в поединке 31-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах навязал борьбу мадридскому «Реалу», но потерпел поражение со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Абкар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

Это говорит о не лучшей в данный момент форме хозяев, которая сулит им соответствующие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе.

Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 12-ю голами.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после 32-х поединков испанского первенства набрал 42 пункта и борется за попадание в еврокубки.

Команда пребывает на девятой строчке с отставанием в два очка от зоны континентальных турниров (топ-7), а также в 10 баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-5).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства баски на чужом поле разошлись мировой с «Вильярреалом» (2:2).

Перед этим в 31-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, потерпев в домашних стенах поражение от «Мальорки» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Оскарссон, Барренечеа, Субельдия, Агерд, Одриосола и Захарян, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Реал Сосьедад» ни разу не выиграл, а в четырех последних поединках победил лишь раз.

Это свидетельствует о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть проблемы в игре соперника, они все же немалы.

Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Алавеса» забивала только одна команда

в шести из семи последних матчей «Реал Сосьедада» забивали обе команды

в шести из семи последних матчей «Реал Сосьедада» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.05, победа «Реал Сосьедада» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

При этом в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Реал Сосьедада».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65