ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франк АртигаАртига не хочет уезжать из России. Какой клуб РПЛ возглавит экс-тренер «Химок»?
    Все новости спорта

    Источник: «Фиорентина» заинтересована в Мюллере, «Бавария» — в Кене

    Футбол Футбол Германии Бавария Футбол Италии Фиорентина Трансферы
    «Фиорентина» заинтересована в нападающем «Баварии» Томасе Мюллере, а мюнхенский клуб следит за форвардом флорентийцев Мойзе Кеном. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    Томас Мюллер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер

    По информции источника, «Фиорентина» связывалась с агентом Мюллера, чтобы узнать о желании игрока переехать в Италию.

    Также говорится, что сторона игрока планирует собрать еще предложения для определения дальнейшего будущего после окончания контракта с «Баварией» по окончанию сезона.

    По словам Ди Марцио, мюнхенцы проявляют интерес к форварду «фиалок» Мойзе Кену, которого можно будет приобрести за 50 млн. евро — именно такая сумма отступных прописана в контракте итальянского футболиста и она будет действовать с 1 по 15 июля.

    25-летний Мойзе Кин забил 17 голов и отдал 3 ассиста в 29 матчах Серии А в текущем сезоне.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» забьет много голов?
  • «Барселона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Львы» доставят проблемы «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Авангард» выбьет «Локомотив» из борьбы
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Микельсен — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры