Источник: «Фиорентина» заинтересована в Мюллере, «Бавария» — в Кене

заинтересована в нападающем, а мюнхенский клуб следит за форвардом флорентийцев. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информции источника, «Фиорентина» связывалась с агентом Мюллера, чтобы узнать о желании игрока переехать в Италию.

Также говорится, что сторона игрока планирует собрать еще предложения для определения дальнейшего будущего после окончания контракта с «Баварией» по окончанию сезона.

По словам Ди Марцио, мюнхенцы проявляют интерес к форварду «фиалок» Мойзе Кену, которого можно будет приобрести за 50 млн. евро — именно такая сумма отступных прописана в контракте итальянского футболиста и она будет действовать с 1 по 15 июля.

25-летний Мойзе Кин забил 17 голов и отдал 3 ассиста в 29 матчах Серии А в текущем сезоне.