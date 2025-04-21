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    Слишкович: Зимние сборы были для «Оренбурга» ключевыми

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    Наставник «Оренбурга» Владимир Слишкович отметил, как изменилась игра команды после зимних сборов.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Зимние сборы были для нас ключевыми. Уже говорил: ранее я не был доволен физической подготовкой игроков. А зимний период они провели очень хорошо и профессионально. Ты не можешь играть без функционального фундамента. Конечно, сборы помогли футболистам ещё лучше понять, что я от них требую. Потом началась весна — и многие увидели прогресс не только в результатах, но и в нашей игре.

    Но ничего не влияет на атмосферу лучше побед. Это главный момент недели. Конечно, есть и рутинная работа тренерского штаба, персонала — в тяжёлый момент он старается помочь ребятам. Мне повезло — футболисты поняли главное: надо быть скромными, не зазнаваться, а главное — много работать», — сказал Слишкович «Чемпионату».

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