Слишкович: Зимние сборы были для «Оренбурга» ключевыми

Наставник «Оренбурга»отметил, как изменилась игра команды после зимних сборов.

«Зимние сборы были для нас ключевыми. Уже говорил: ранее я не был доволен физической подготовкой игроков. А зимний период они провели очень хорошо и профессионально. Ты не можешь играть без функционального фундамента. Конечно, сборы помогли футболистам ещё лучше понять, что я от них требую. Потом началась весна — и многие увидели прогресс не только в результатах, но и в нашей игре.

Но ничего не влияет на атмосферу лучше побед. Это главный момент недели. Конечно, есть и рутинная работа тренерского штаба, персонала — в тяжёлый момент он старается помочь ребятам. Мне повезло — футболисты поняли главное: надо быть скромными, не зазнаваться, а главное — много работать», — сказал Слишкович «Чемпионату».