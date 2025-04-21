Джикия — о матче с «Зенитом»: Благодаря Алаеву мы смогли отправится в Санкт-Петербург и выйти на поле

ЗащитникГеоргий Джикия поделился впечатлениями после поражения от(0:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я благодарен Александру Алаеву за то, что он приехал, уделил нам внимание и оказал реальную помощь. Благодаря ему мы смогли отправиться в Санкт-Петербург и выйти на поле», — цитирует Джикию Матч ТВ.

Напомним, игроки «Химок» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплате и в знак протеста против увольнения тренера Артиги. После встречи с Алаевым бойкот был прекращён, а в клубе введено внешнее управление.

Прогнозы и ставки на РПЛ

В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают 12-е место, имея в активе 23 очка — столько же, сколько у «Ахмата», который располагается на 13-й строчке в зоне стыковых матчей.