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    Джикия — о матче с «Зенитом»: Благодаря Алаеву мы смогли отправится в Санкт-Петербург и выйти на поле

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    Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился впечатлениями после поражения от «Зенита» (0:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Я благодарен Александру Алаеву за то, что он приехал, уделил нам внимание и оказал реальную помощь. Благодаря ему мы смогли отправиться в Санкт-Петербург и выйти на поле», — цитирует Джикию Матч ТВ.

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    • Напомним, игроки «Химок» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплате и в знак протеста против увольнения тренера Артиги. После встречи с Алаевым бойкот был прекращён, а в клубе введено внешнее управление.

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    В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают 12-е место, имея в активе 23 очка — столько же, сколько у «Ахмата», который располагается на 13-й строчке в зоне стыковых матчей.

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