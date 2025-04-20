«Манчестер Юнайтед» минимально уступил «Вулверхэмптону», «Челси» вырвал победу в гостях у «Фулхэма»

Завершились два матча в рамках 33-го тура Аннглийской премьер-лиги (АПЛ).

На «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» с минимальным счетом.

В первом тайме обе команды действовали осторожно, не создав большого количества опасных моментов — на перерыв ушли при нулях на табло.

Решающим стал точный удар Пабло Сарабии на 77-й минуте со штрафного — мяч влетел в «девятку» ворот Онаны, не оставив шансов голкиперу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 0:1 Гол: 0:1 Пабло Сарабия (77') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Виктор Линделёф (Лени Йоро, 79'), Нуссайр Мазрауи, Патрик Доргу (Диогу Далот, 59'), Гарри Амасс, Мануэль Угарте (Бруну Фернандеш, 59'), Кристиан Эриксен, Алехандро Гарначо, Кобби Майну (Мэйсон Маунт, 59'), Расмус Хёйлунн (Chido Obi, 70'), Tyler Fredricson Вулверхэмптон: Даниел Бентли, Райан Айт Нури (Мэтт Доэрти, 82'), Нелсон Семеду (Родригу Гомеш, 75'), Тоте Антонио Гомеш, Эммануэль Агбаду, Сантьяго Буэно, Маршал Манетси, Жуан Гомес, Андре, Йёрген Странн Ларсен (Пабло Сарабия, 75'), Матеус Кунья (Нассер Джига, 90') Предупреждения: Андре (29'), Райан Айт Нури (48'), Патрик Доргу (56'), Кристиан Эриксен (76'), Пабло Сарабия (81'), Пабло Сарабия (81')

«Манчестер Юнайтед» продолжает неудачную серию в чемпионате и остается на 14-м месте, не имея шансов побороться за еврокубки. «Вулверхэмптон» благодаря победе практически гарантировал себе сохранение места в АПЛ и поднялся ближе к середине таблицы.

Календарь и таблица АПЛ

В лондонском дерби на стадионе «Крэйвен Коттедж» «Челси» обыграл «Фулхэм» в самом конце матче со счётом 1:2.

Счет был открыт на 20-й минуте — Алекс Ивоби реализовал быстрый выпад хозяев после передачи Сессеньона, пробив в дальний угол ворот Санчеса.

Во втором тайме «Челси» усилил давление, и на 84-й минуте Тайрик Джордж сравнял счет точным ударом. А уже в добавленное время Педро Нету добыл победу для своей команды.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Челси 1:2 Голы: 1:0 Алекс Айуоби (20'), 1:1 Тирик Джордж (84'), 1:2 Педру Нету (90 + 3') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете (Тимоти Кастань, 78'), Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Сандер Берге, Саша Лукич (Томас Кейрни, 72'), Райан Сесеньон (Гарри Уилсон, 79'), Андреас Перейра, Алекс Айуоби (Адама Траоре, 84'), Рауль Хименес (Винисиус Карлос, 84') Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Рис Джеймс (Мало Гюсто, 46'), Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Трево Чалоба, Николас Джексон (Тирик Джордж, 78'), Педру Нету, Чуквунонсо Мадуэке (Джейдон Санчо, 46') Предупреждения: Кэлвин Бейсси (24'), Леви Колвилл (30'), Марк Кукурелья (80'), Мойсес Кайседо (85'), Enzo Maresca (90 + 4')

«Челси» благодаря этой победе набирает 57 очков после 33 туров, продолжая борьбу за попадание в Лигу чемпионов. «Фулхэм» остается с 48 очками на 9-й позиции, теряя шансы на попадание в еврокубковую зону.