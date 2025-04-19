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    «Лас-Пальмас» — «Атлетико»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Лас-Пальмас Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    19 апреля мадридский «Атлетико» сыграет в гостях у «Лас-Пальмаса» в матче 32-го тура испанской Примеры. Встреча стартует в 22:00 по московскому времени.

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    В прошлом туре «Лас-Пальмас» со счетом 3:1 обыграл «Хетафе», благодаря чему подошел на расстояние одного пункта к спасительной 17-й строчке. Хозяева однозначно попытаются устроить «матрасникам» теплый прием, но придется сильно постараться.

    «Атлетико» кинул все силы на чемпионат. Он борется с «Реалом» за 2-е место, но пока отстает на 3 пункта. В последних двух турах команда Симеоне праздновала победу, обыграв 2:1 «Севилью» и 4:2 «Вальядолид». Отметим, что столичный клуб также выиграли 4 из 5 поединков против «Лас-Пальмас».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

    • Букмекеры: «Атлетико» является фаворитом за 1.62, на победу «Лас-Пальмас» можно поставить за 5.20, на ничью — за 4.08=9.

    • Ставка искусственного интеллекта — победа «Атлетико» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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