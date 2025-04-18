За 29 туров «Ренн» набрал 35 очков и сейчас занимает 11-е место в таблице. В прошлом туре клуб играл на выезде с «Гавром» и одержал крупную победу 5:1.
«Нант» после 28 матчей в турнире набрал 30 пунктов и находится на две строчки ниже. «Желто-зеленые» в прошлом матче со счетом 2:1 на выезде победили «Ниццу».
Последняя игра команд закончилась со счетом 1:0 в пользу «Нанта».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры: 1.84 на победу «Ренна», 3.65 на ничью, 4.30 на победу «Нанта».
- Искусственный интеллект предсказывает ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ренн» — «Нант» смотрите на LiveCup.Run.
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