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    «Ренн» — «Нант»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ренн Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    18 апреля стартует 30-й тур французской Лиги 1. В первом матче тура «Ренн» примет «Нант». Игра начнется в 21:45 мск.

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    За 29 туров «Ренн» набрал 35 очков и сейчас занимает 11-е место в таблице. В прошлом туре клуб играл на выезде с «Гавром» и одержал крупную победу 5:1.

    «Нант» после 28 матчей в турнире набрал 30 пунктов и находится на две строчки ниже. «Желто-зеленые» в прошлом матче со счетом 2:1 на выезде победили «Ниццу».

    Последняя игра команд закончилась со счетом 1:0 в пользу «Нанта».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

    • Букмекеры: 1.84 на победу «Ренна», 3.65 на ничью, 4.30 на победу «Нанта».

    • Искусственный интеллект предсказывает ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ренн» — «Нант» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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