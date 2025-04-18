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    Фонсека: «Манчестер Юнайтед» оказал большое давление, а «Лион» сдался

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    Наставник «Лиона» Паулу Фонсека высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (4:5 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Французский клуб вылетел из еврокубков.

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    «Трудно понять, что произошло. Я думаю, что мы совершили великолепные вещи. Вели 4:2, когда на поле было на одного игрока меньше. Но мы начали праздновать при счете 4:2, когда матч еще не закончился. Мы думали, что победили. Хотя нам следовало продолжать думать об управлении игрой. В тот момент нам не хватило опыта.

    После пенальти, сделавшего счет 3:4, "Манчестер Юнайтед" оказал большое давление и сделал много навесов, а мы сдались», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Лиги Европы.

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