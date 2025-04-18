Фонсека: «Манчестер Юнайтед» оказал большое давление, а «Лион» сдался

Наставник «Лиона»высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (4:5 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Французский клуб вылетел из еврокубков.

«Трудно понять, что произошло. Я думаю, что мы совершили великолепные вещи. Вели 4:2, когда на поле было на одного игрока меньше. Но мы начали праздновать при счете 4:2, когда матч еще не закончился. Мы думали, что победили. Хотя нам следовало продолжать думать об управлении игрой. В тот момент нам не хватило опыта.

После пенальти, сделавшего счет 3:4, "Манчестер Юнайтед" оказал большое давление и сделал много навесов, а мы сдались», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Лиги Европы.