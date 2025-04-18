Алаев: Согласовали выплату части денег игрокам «Химок», но проблема не решена

Глава РПЛрассказал о ситуации с невыплатой зарплаты игрокам

«Введено внешнее управление, можно сказать. Данное решение было обсуждено с Александром Валерьевичем Дюковым и Максимом Львовичем Митрофановым. Такое решение уже применялось и показало положительную практику. Это означает, что ни один платёж не может осуществляться без согласования со стороны РПЛ.

Второе — была проведена встреча с футболистами, которые имеют задолженности по зарплате. Провели беседу. Я могу действовать только в рамках своего функционала. Я очень благодарен своему управлению. Мы провели заседание и согласовали выплату части денег. Провели авансирование. Для этого нужно было решение правления. Здесь наша общая задача сохранить целостность согласования. Часть денег футболистам будет выплачена, но проблема не решена.

Мы теперь в одной лодке и должны из этой ситуации выходить. Несмотря на то что ситуация крайне тяжёлая, есть понимание, что нужно делать. Моя задача сохранить целостность соревнования, вторая задача сделать так, чтобы деньги дошли до футболистов», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в активе.

Ближайший матч в РПЛ химчане проведут 20 апреля против «Зенита» в Санкт-Петербурге.