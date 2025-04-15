Терри сравнил «Челси» сезона-2004/2005 с непобедимым «Арсеналом»

Экс-защитник «Челси»высказался о сравнении чемпионского состава команды в сезоне-2004/2005 с лондонским «Арсеналом» в сезоне-2003/2004. Тогда «канониры» за весь сезон ни разу не проиграли.

«Я не думаю, что возможно какое-то сравнение между "Челси" сезона-2004/2005 и непобедимым "Арсеналом". Я думаю, мы были намного лучше.

Мы проиграли одну игру "Манчестер Сити", которую ни в коем случае не должны были проигрывать. "Арсенал" же сыграл вничью 12 матчей», — приводит слова Терри The Telegraph.

В сезоне-2004/2005 «Челси» под руководством Жозе Моуринью стал чемпионом Англии. Лондонцы потерпели за весь сезон лишь одно поражение и восемь раз сыграли вничью.