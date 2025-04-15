Несколько английских клубов претендуют на Хейсена

Центральный защитник «Бонмута»будет лакомым кусочком на летнем трансферном рынке.

По данным издания Givemesport, сейчас на 20-летнего голландца претендуют сразу пять клубов английской Премьер-лиги. Это «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», которые уже начали переговоры с окружением футболиста.

В контракте Хейсен есть пункт об отступных в размере 50 млн фунтов, который может активировать любой желающий.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала» и «Баварии». За «Юонмут» защитник выступает с лета 2024 года, перейдя из туринского «Ювентуса».