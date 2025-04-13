«Осасуна» — «Жирона»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 31-го тура испанской Примерына своем поле переиграласо счетом 2:1.

На 38-й минуте счет открыл хорватский нападающий Анте Будимир.

Второй гол баски забили на 79-й минуте после точного удара Пабло Ибаньеса.

Гости ответить лишь голом престижа в добавленное время в исполнении Ясера Асприльи.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Жирона 2:1 Голы: 1:0 Анте Будимир (38'), 2:0 Пабло Ибаньес (79'), 2:1 Ясер Асприлья (90 + 6') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена (Энрике Барха, 78'), Хорхе Эррандо, Абель Бретонес (Хуан Крус, 87'), Хон Монкайола, Лукас Торро (Икер Муньос, 78'), Аймар Орос (Гарсия Унай Лугеа, 88'), Рубен Гарсия (Пабло Ибаньес, 61'), Анте Будимир Жирона: Пауло Гассанига, Дейли Блинд, Ладислав Крейчи, Давид Лопес (Донни ван де Бек, 90'), Арнау Мартинес, Артур Мело, Виктор Цыганков (Ясер Асприлья, 51'), Янхель Эррера (Порту Кристиан, 90'), Ориоль Ромеу Видаль (Иван Мартин, 62'), Абель Руис (Кристиан Стуани, 61'), Арно Данжума Предупреждения: Кристиан Стуани (73'), Пабло Ибаньес (86'), Хуан Крус (89')

«Осауна» после этой победы с 38 очками вышла на 12-е место в таблице Ла Лиги. «Жирона» (34) — 16-я.