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    «Легия» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги конференций «Легия» — «Челси»

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    Энцо Фернандес
    Лондонский «Челси» сыграет в гостях против «Легии» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Легия»

    «Легия» уверенно прошла общий этап Лиги конференций, заняв седьмое место в итоговой таблице. Польский клуб набрал 12 очков в 6 матчах, одержав 4 победы и потерпев 2 поражения.

    В 1/8 финала «Легия» сразилась с «Мольде». Первый матч в Норвегии завершился поражением 2:3, но дома команда из Варшавы отыгралась и в дополнительное время вырвала победу — 2:0.

    В чемпионате Польши команда продолжает бороться за еврокубковые позиции, расположившись на пятой строчке после 27-го тура. В крайнем матче «Легия» одержала волевую победу в гостях над «Гурником» (2:1).

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    «Челси»

    «Челси» без особых трудностей прошел общий этап Лиги конференций, оформив шесть побед в шести матчах. Команда из Лондона также стала самой забивной на этой стадии, наколотив в ворота соперников 26 мячей.

    В 1/8 финала против «Копенгагена» «Челси» действовал прагматично и уверенно. Команда Энцо Марески одержала две победы — 2:1 на выезде и 1:0 дома, спокойно оформив выход в четвертьфинал.

    По итогам 31-го тура АПЛ «Челси» располагается на четвертом месте. Впрочем, последний матч не порадовал болельщиков — нулевая ничья на выезде с «Брентфордом» стоила команде двух очков.

    Стоит отметить, что «Легия» и «Челси» никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Легия» — «Челси» с коэффициентом 1.90.

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