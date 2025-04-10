Адейеми: То, как сыграла «Боруссия», — это позор

Хавбек дортмундской «Боруссии»остался разочарован игрой команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Шмели» уступили в гостях со счетом 0:4.

«То, как сыграла "Боруссия", — это позор, включая меня и всю команду. Это не то, чего мы хотели. Но что есть, то есть. Шанс на выход в полуфинал еще есть, хотя сделать это будет очень и очень сложно.

Мы возлагаем надежды на ответный матч. Это тяжело, но это футбол. Мы будем на своем стадионе, так что нам остается только надеяться», — приводит слова Адейеми пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Ответный матч «Боруссии» и «Барселоны» состоится в Германии 15 апреля.