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    Роберт ЛевандовскийЛевандовский крушит прошлое: «Барселона» разгромила «Боруссию»
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    Адейеми: То, как сыграла «Боруссия», — это позор

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    Хавбек дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми остался разочарован игрой команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Карим Адейеми
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    Карим Адейеми

    «Шмели» уступили в гостях со счетом 0:4.

    «То, как сыграла "Боруссия", — это позор, включая меня и всю команду. Это не то, чего мы хотели. Но что есть, то есть. Шанс на выход в полуфинал еще есть, хотя сделать это будет очень и очень сложно.

    Мы возлагаем надежды на ответный матч. Это тяжело, но это футбол. Мы будем на своем стадионе, так что нам остается только надеяться», — приводит слова Адейеми пресс-служба УЕФА.

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    Ответный матч «Боруссии» и «Барселоны» состоится в Германии 15 апреля.

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