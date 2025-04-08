Эмери: Надеюсь, мы сможем увидеть очень хороший матч

Главный тренер английскойвысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Луис Энрике один из лучших тренеров в мире. Он показывал это с "Барселоной" и везде, куда бы он ни пошел, с "Сельтой" или другой испанской командой. Я много с ним встречался, всегда сложно тактически защищаться против него и навязывать свою стратегию. Он очень требователен к свои игрокам.

Завтра это будет вызов, но вызов, с которым мы сталкивались раньше. Мы хотим быть главными героями на поле. Ничего личного. Я его уважаю и очень люблю. Я с удовольствием посмотрю на его команду. Он всегда привносит свое видение в футбол, и я буду наслаждаться игрой против него в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы сможем увидеть очень хороший матч», — цитирует Эмери RMC Sport.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Команды сойдутся между собой завтра, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.