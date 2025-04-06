«Динамо» Махачкала — «Химки»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 23-го тура чемпионата России махачкалинскоеразгромилосо счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Гамид Агаларов, еще по голу записали на счет Эгаш Касинтура и Джавад Хоссейннеджад. За гостей забил Антон Заболотный.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо Мх — Химки 4:1 Голы: 1:0 Эгаш Касинтура (26'), 2:0 Hosseinnejad M. (30'), 3:0 Гамид Агаларов (пенальти) (45'), 3:1 Антон Заболотный (57'), 4:1 Гамид Агаларов (78') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов (Сердер Сердеров, 81'), Tabidze J. (Муталип Алибеков, 81'), Dapo J. (Сослан Кагермазов, 19'), Mrezigue H. (Ахмед Джабраилов, 66'), Hosseinnejad M. Химки: Никита Кокарев, Петар Голубович, Георгий Джикия (Илья Садыгов, 73'), Александр Филин, Данил Степанов, Бутта Магомедов (Corredera A., 46'), Лукас Вера, Зелимхан Бакаев (Александр Руденко, 46'), Резиуан Мирзов (Илья Берковский, 46'), Антон Заболотный, Mejia R. (Amian B., 73') Предупреждения: Нардин Мулахусейнович (49'), Темиркан Сундуков (62')

Календарь и таблица РПЛ

У «Динамо» теперь 24 очка и 10-е место, «Химки» (23) -12-е.