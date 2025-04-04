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    Примера. «Реал» сыграет с «Валенсией», «Севилья» примет «Атлетико», «Барселона» — «Бетис»

    Обзор матчей 30-го тура испанской Примеры

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    Джуд Беллингем — полузащитник «Реала»
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    Матчи 30-го тура испанской Примеры состоятся с 4 по 7 апреля.

    «Райо Вальекано» — «Эспаньол» 0:4

    «Эспаньол» на чужом поле обыграл «Райо Вальекано» (4:0) в матче 30-го тура испанской Примеры.

    В составе гостей голы записали на свой счет Леандро Кабрера на 12-й минуте, Роберто Фернандес на 16-й минуте, Хавьер Пуадо на 72-й минуте с пенальти и Пере Милья на 90-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Эспаньол 0:4
    Голы: 0:1 Леандро Кабрера (12'), 0:2 Роберто Фернандес (16'), 0:3 Хавьер Пуадо (пенальти) (72'), 0:4 Пере Милья (90') Райо Вальекано: Андрей Рациу, Аридане Эрнандес (Альфонсо Эспино, 46'), Флорьян Лежён, Пеп Чаварриа (Рауль Де Томас, 75'), Пате Сисс (Оскар Трехо, 85'), Унаи Лопес (Адриан Эмбарба, 75'), Ранди Нтекья (Иси Паласон, 46'), Альваро Гарсия, Хорхе де Фрутос, Augusto Batalla, Pedro Diaz Эспаньол: Жоан Гарсия, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Мараш Кумбула, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес (Пере Милья, 84'), Эдуардо Экспозито (Альваро Агуадо, 84'), Урко Гонсалес, Поль Лосано (Алекс Краль, 63'), Хавьер Пуадо (Jofre Carreras, 83'), Antoniu Roca (Фернандо Калеро, 56') Предупреждения: Пеп Чаварриа (29'), Поль Лосано (55'), Пате Сисс (67'), Пере Милья (88')

    После этого матча «Эспаньол» располагается на 15-й позиции Примеры (32 очка), а «Райо Вальекано» — на 8-й строчке (40).

    «Жирона» — «Алавес»

    5 апреля, суббота, 15:00 мск

    «Реал» — «Валенсия»

    5 апреля, суббота, 17:15 мск

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    «Мальорка» — «Сельта»

    5 апреля, суббота, 19:30 мск

    «Барселона» — «Бетис»

    5 апреля, суббота, 22:00 мск

    «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»

    6 апреля, воскресенье, 15:00 мск

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    «Севилья» — «Атлетико»

    6 апреля, воскресенье, 17:15 мск

    «Вальядолид» — «Хетафе»

    6 апреля, воскресенье, 19:30 мск

    «Вильярреал» — «Атлетик»

    6 апреля, воскресенье, 22:00 мск

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