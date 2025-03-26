В 14-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мирапримет. Встреча команд состоится 26 марта в 03:00.

Колумбия будет играть дома после трех поражений подряд. В случае неудачи она останется в первой шестерке, однако хозяева наверняка хотели бы прервать черную полосу.

С Парагваем у Колумбии хорошие отношения. Она победила соперника в трех играх подряд. В 3 матчах из 4 колумбийцы смогли отыграть на ноль. При этом парагвайцы ни разу в этом розыгрыше не выиграли на выезде.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru приготовили свой прогноз, в котором предложили две ставки за 2.20 и 2.35.

приготовили свой прогноз, в котором предложили две ставки за 2.20 и 2.35. Букмекеры считают фаворитом Колумбию: 1.48 против 7.60, за 4.10 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект предсказывает сухую победу Колумбии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Колумбия — Парагвай смотрите на LiveCup.Run.

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