Колумбия будет играть дома после трех поражений подряд. В случае неудачи она останется в первой шестерке, однако хозяева наверняка хотели бы прервать черную полосу.
С Парагваем у Колумбии хорошие отношения. Она победила соперника в трех играх подряд. В 3 матчах из 4 колумбийцы смогли отыграть на ноль. При этом парагвайцы ни разу в этом розыгрыше не выиграли на выезде.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru приготовили свой прогноз, в котором предложили две ставки за 2.20 и 2.35.
- Букмекеры считают фаворитом Колумбию: 1.48 против 7.60, за 4.10 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект предсказывает сухую победу Колумбии со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Колумбия — Парагвай смотрите на LiveCup.Run.
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