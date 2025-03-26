Черданцев: Если Дзюба будет в хорошей форме, его вызовут в сборную России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ»высказался о возможном вызовев сборную России.

«Думаю, этот вопрос сейчас не самый актуальный. Все же мы играем не матчи звезд, где показывают мастерство. Мы играем официальные матчи, пусть и товарищеские. Дальнейший вызов футболистов будет проходить с надеждой на возвращение на международные турниры. Если Дзюба будет в хорошей форме и таком же настроении, если он будет сильнейшим, то его вызовут. Надо дождаться возвращения на международные соревнования, тогда этот вопрос можно будет обсуждать всерьез», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Напомним, ранее Дзюба забил свой 31-й гол за сборную России и стал ее лучшим бомбардиром в истории.