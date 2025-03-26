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    Черданцев: Если Дзюба будет в хорошей форме, его вызовут в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Артём Дзюба
    Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о возможном вызове Артема Дзюбы в сборную России.

    Георгий Черданцев
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    Георгий Черданцев

    «Думаю, этот вопрос сейчас не самый актуальный. Все же мы играем не матчи звезд, где показывают мастерство. Мы играем официальные матчи, пусть и товарищеские. Дальнейший вызов футболистов будет проходить с надеждой на возвращение на международные турниры. Если Дзюба будет в хорошей форме и таком же настроении, если он будет сильнейшим, то его вызовут. Надо дождаться возвращения на международные соревнования, тогда этот вопрос можно будет обсуждать всерьез», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

    Напомним, ранее Дзюба забил свой 31-й гол за сборную России и стал ее лучшим бомбардиром в истории.

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