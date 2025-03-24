Карпин: С какого перепугу вы решили, что Обляков будет играть

Главный тренер сборнойобъяснил, почему полузащитникне сможет сыграть за национальную команду.

«Вчера Обляков не тренировался. С какого перепугу вы решили, что он будет играть. Я точно такого не говорил. Сказал, что будем посмотреть. Прогресс в его хроническом повреждении присутствует. Не удалось его подвести к игре, чтобы исключить минимальный риск, что это может ухудшится.

Шансы есть у всех и всегда. Он приехал, потому что у него был шанс. Этот шанс не удалось реализовать», — передает слова Карпина Чемпионат.

Напомним, что сборная России сыграет товарищеский матч против Замбии завтра, 25-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.