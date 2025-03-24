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    Карпин: С какого перепугу вы решили, что Обляков будет играть

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Замбии
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник ЦСКА Иван Обляков не сможет сыграть за национальную команду.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Вчера Обляков не тренировался. С какого перепугу вы решили, что он будет играть. Я точно такого не говорил. Сказал, что будем посмотреть. Прогресс в его хроническом повреждении присутствует. Не удалось его подвести к игре, чтобы исключить минимальный риск, что это может ухудшится.

    Шансы есть у всех и всегда. Он приехал, потому что у него был шанс. Этот шанс не удалось реализовать», — передает слова Карпина Чемпионат.

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    • Напомним, что сборная России сыграет товарищеский матч против Замбии завтра, 25-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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