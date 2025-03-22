Черданцев: Захаряну надо подумать, что делать дальше

Комментаторвыразил мнение, что российскому хавбеку «Реал Сосьедад»стоит найти новую команду, где он будет получать больше игровой практики.

Ранее у хавбека диагностирован рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра по итогам медицинского обследования. Захарян выбыл из строя на несколько недель.

«С самого начала было понятно, что это поспешный трансфер, хоть и успешный финансово для участников сделки. Не скажу, что Арсен потерял год своей карьеры, потому что год в чемпионате Испании даже в полубольном состоянии — это опыт, который пригодится ему в дальнейшем. Захаряну с его агентами нужно подумать над тем, что делать дальше.

Неправильно дальше так растрачивать золотые годы своей футбольной жизни. Арсен получил опыт в команде, еврокубках, но ему нужно играть в футбол. Надо найти команду, где он будет получать игровое время», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист.