Лидер «Майнца» может усилить «Баварию»

Как сообщает Sky Sport Germany, мюнхенскаяпланирует пригласить в свой состав лидера атак «Майнца» и сборной Германии

Самый титулованный клуб страны рассматривает 24-летнего футболиста в качестве потенциальной замены 31-летнему Гарри Кейну, контракт которого истекает летом 2027 года.

Буркардт — воспитанник «Майнца» и всю карьеру провел в этом клубе. В текущем сезоне нападающий сыграл за команду 23 матча в чемпионате Германии, в которых забил 16 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Календарь и таблица Бундеслиги

На портале Transfermarkt Буркардт сейчас оценивается в 25 млн евро.