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    Лидер «Майнца» может усилить «Баварию»

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    Как сообщает Sky Sport Germany, мюнхенская «Бавария» планирует пригласить в свой состав лидера атак «Майнца» и сборной Германии Йонатана Буркардта.

    Йонатан Буркардт
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    Йонатан Буркардт

    Самый титулованный клуб страны рассматривает 24-летнего футболиста в качестве потенциальной замены 31-летнему Гарри Кейну, контракт которого истекает летом 2027 года.

    Буркардт — воспитанник «Майнца» и всю карьеру провел в этом клубе. В текущем сезоне нападающий сыграл за команду 23 матча в чемпионате Германии, в которых забил 16 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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    На портале Transfermarkt Буркардт сейчас оценивается в 25 млн евро.

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