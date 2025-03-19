Последние матчи россияне провели в ноябре, когда разгромили сборные Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Эксперты снова пророчат российской команде сокрушительный успех.
Сборная России выиграла 6 матчей подряд и при этом ни разу не пропустила.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры дают 1.01 на сборную Росси, 19.0 на ничью, а победа Гренады оценивается в 45.0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Россия — Гренада смотрите на LiveCup.Run.
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