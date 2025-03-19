1-й таймРоссия — ГренадаОнлайн
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    Андрей Мостовой и Данил КруговойРоссия — Гренада. Онлайн
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    Россия — Гренада: смотреть онлайн в прямом эфире

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    19 марта сборная России в Москве примет команду Гренады. Это будет международный товарищеский поединок, который стартует в 20:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последние матчи россияне провели в ноябре, когда разгромили сборные Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Эксперты снова пророчат российской команде сокрушительный успех.

    Сборная России выиграла 6 матчей подряд и при этом ни разу не пропустила.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

    • Букмекеры дают 1.01 на сборную Росси, 19.0 на ничью, а победа Гренады оценивается в 45.0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Россия — Гренада смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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