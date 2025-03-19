Нойер может вернуться в сборную Германии

рассматривает возможность возвращения вратаря «Баварии»в состав команды к ЧМ-2026, сообщает Bild.

38-летний Нойер завершил карьеру в сборной Германии в 2024 году.

Сообщается, что возможное возвращение Мануэля будет зависеть от игровой формы вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Если вратарь сине-гранатовых наберет оптимальную форму после перенесённой травмы, то надобности в Нойере не будет.

38-летний Нойер является 11-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». В 2014 году вратарь выиграл чемпионат мира в составе немецкой сборной.