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    Нойер может вернуться в сборную Германии

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    Сборная Германии рассматривает возможность возвращения вратаря «Баварии» Мануэля Нойера в состав команды к ЧМ-2026, сообщает Bild.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    38-летний Нойер завершил карьеру в сборной Германии в 2024 году.

    Сообщается, что возможное возвращение Мануэля будет зависеть от игровой формы вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Если вратарь сине-гранатовых наберет оптимальную форму после перенесённой травмы, то надобности в Нойере не будет.

    38-летний Нойер является 11-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». В 2014 году вратарь выиграл чемпионат мира в составе немецкой сборной.

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