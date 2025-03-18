Мбаппе: У меня с Гризманном очень хорошие отношения

Нападающий «Реала»высказался о взаимоотношениях с соотечественником, который играет за «Атлетико».

«Мы с Антуаном часто общаемся. Мне нравится его сын Амаро — он большой фанат футбола, немного напоминает меня в детстве.

С другой стороны, все и вправду стало сложнее, потому что мы живем в городе, где наши команды — принципиальные соперники. Но я могу заверить, что у нас с Антуаном очень хорошие отношения. Он уже несколько раз приглашал меня к себе домой на барбекю. Пока этого не произошло, но обязательно будет. Мы живем по соседству.

Я не только знал, что он собирается уйти из сборной — он объяснил, почему. Но это всегда одно и то же — это его решение, и только он может объяснить, почему сделал такой выбор.

Нас порой обвиняли в том, за что мы не несли ответственность. В то время мы чувствовали, что наш вклад в сборную недостаточно ценили. У нас с Антуаном сложилось впечатление, что все, что мы сделали для сборной, было выброшено на свалку», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.