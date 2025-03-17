Тренер «Реала Сосьедад» рассказал о травме Захаряна

Наставник «Реала Сосьедад»рассказал о травме хавбека

«Жаль, что мы проиграли обеим командам: "Севилье" и "Манчестер Юнайтед". Бекер испытывал дискомфорт в колене, а после матча оно сильно заболело. А в случае с Захаряном жаль, что у него снова случился рецидив. Посмотрим, на какой срок у него перерыв», — приводит слова Альгуасиля издание Marca.

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В текущем сезоне Захарян сыграл лишь 4 матча во всех турнирах из-за травм, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

В своей последней встрече с «Леганесом» (3:0) 23 февраля 21-летний россиянин поразил ворота соперника и получил травму.