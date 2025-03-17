Симеоне: «Барселоне» сопутствовала удача

Наставник «Атлетико»высказался о поражении от «Барселоны» (2:4) в матче Примеры. «Матрасники» вели 2:0 до 72-й минуты.

«Поздравляю соперника. Ему сопутствовала удача, которая и нам бы пригодилась. Мы не воспользовались контратакой, хотя должны были. "Барселона" — сильная команда, я ее поздравляю. Нам нужно продолжать работать.

Я не думаю, что счет мог остаться 2:0. Соперник использовал момент и сократил отставание, а для такой мощной и хорошей команды, как "Барселона", это дополнительный толчок, доза уверенности. Соперник входит в эту зону страха. Контратака не удается — и счет уже 2:2.

Команда сражается в последних матчах. Нам нужна победа. У нас хороший шанс вновь выйти в финал Кубка Испании. Будет сложно. Мы будем биться до конца.

В Ла Лиге остается 10 туров, и "Реалу" с "Барселоной" еще предстоит встретиться. Если за пять туров до конца у нас будет шанс, мы постараемся сделать все, чтобы добраться до цели», — приводит слова Симеоне Marca.