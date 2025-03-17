Goal.сom назвал фаворитов на завоевание «Золотого мяча»

Под первым номером в этом списке идет полузащитник «Барселоны» Рафинья, который в 42 матчах за каталонцев забил 27 голов и сделал 21 асссист.
Далее идут форвард «Реала» Килиан Мбаппе, хавбек «Барселоны» Ламин Ямаль, нападающий «Баварии» Харри Кейн и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.
Фавориты «Золотого мяча» — 2025 по версии Goal:
- Рафинья («Барселона»)
- Килиан Мбаппе («Реал»)
- Ламин Ямаль («Барселона»)
- Харри Кейн («Бавария»)
- Усман Дембеле («ПСЖ»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Педри («Барселона»)
- Роберт Левандовски («Барселона»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Джуд Беллингем («Реал»)