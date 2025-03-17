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    Goal.сom назвал фаворитов на завоевание «Золотого мяча»

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    Авторитетный портал Goal.сom представил свой вариант главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» в 2025 году.

    Рафинья
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    Рафинья

    Под первым номером в этом списке идет полузащитник «Барселоны» Рафинья, который в 42 матчах за каталонцев забил 27 голов и сделал 21 асссист.

    Далее идут форвард «Реала» Килиан Мбаппе, хавбек «Барселоны» Ламин Ямаль, нападающий «Баварии» Харри Кейн и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

    Фавориты «Золотого мяча» — 2025 по версии Goal:
    • Рафинья («Барселона»)
    • Килиан Мбаппе («Реал»)
    • Ламин Ямаль («Барселона»)
    • Харри Кейн («Бавария»)
    • Усман Дембеле («ПСЖ»)
    • Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    • Педри («Барселона»)
    • Роберт Левандовски («Барселона»)
    • Винисиус Жуниор («Реал»)
    • Джуд Беллингем («Реал»)

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