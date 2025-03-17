Goal.сom назвал фаворитов на завоевание «Золотого мяча»

Авторитетный порталпредставил свой вариант главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» в 2025 году.

Под первым номером в этом списке идет полузащитник «Барселоны» Рафинья, который в 42 матчах за каталонцев забил 27 голов и сделал 21 асссист.

Далее идут форвард «Реала» Килиан Мбаппе, хавбек «Барселоны» Ламин Ямаль, нападающий «Баварии» Харри Кейн и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.