«Вулверхэмптон» обыграл «Саутгемптон», а «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в АПЛ

Завершились два матча 29-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Вулверхэмптон» одолел «Саутгемптон» (2:1).

В составе «волков» дубль оформил Йёрген Странн Ларсен, который отметился голами на 19-й и 47-й минутах встречи.

Единственный гол у «Саутгемптона» записал на свой счет Пол Онуачу на 75-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Вулверхэмптон 1:2 Голы: 0:1 Йёрген Странн Ларсен (19'), 0:2 Йёрген Странн Ларсен (47'), 1:2 Пол Онуачу (75') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Армель Белла-Котчап, Тейлор Харвуд-Беллис, Юкинари Сугавара (Кэмерон Арчер, 69'), Кайл Уолкер-Питерс, Райан Мэннинг, Лесли Угочукву (Флинн Даунс, 83'), Джо Арибо (Джек Стивенс, 90'), Тайлер Диблинг, Камал Дин Сулемана (Альберт Грёнбек, 83'), Матеуш Фернандеш (Пол Онуачу, 46') Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури (Сантьяго Буэно, 80'), Нелсон Семеду (Нассер Джига, 90'), Тоте Антонио Гомеш, Эммануэль Агбаду, Мэтт Доэрти, Жанрикне Беллегард (Пабло Сарабия, 69'), Маршал Манетси (Гонсалу Гуэдеш, 69'), Жуан Гомес, Йёрген Странн Ларсен (Томми Дойл, 90'), Andre

После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 17-е место в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе. «Саутгемптон» — на последней 20-й позиции (9).

В параллельном матче «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

У гостей гол забил Томаш Соучек на 67-й минуте. «Эвертон» сумел сравнять счет на 90+1-й минуте благодаря точному удару Джейка О'Брайена.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Вест Хэм 1:1 Голы: 0:1 Tomas Soucek (67'), 1:1 Jake O'Brien (90 + 1') Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Армандо Броя, 79'), Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Идрисса Гана Гейе, Джеймс Гарнер (Тим Айрогбунам, 79'), Джек Харрисон (Юссеф Шермити, 79'), Абдулайе Дукуре (Йеспер Линдстрём, 70'), Карлос Алькарас, Jake O'Brien Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эмерсон, Аарон Ван-Биссака, Константинос Мавропанос, Макс Килман, Жан-Клер Тодибо (Родригес Гидо, 90'), Мохаммед Кудус (Эван Фергюсон, 90'), Лукас Пакета (Карлос Солер, 83'), Джеймс Уорд-Праус, Джаррод Боуэн, Tomas Soucek Предупреждения: Жан-Клер Тодибо (45 + 2'), Лукас Пакета (81'), Юссеф Шермити (85')

«Вест Хэм» располагается на 16-й строчке (34 очка), а «Эвертон» — на 14-й позиции с тем же количеством баллов.