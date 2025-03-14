В «Ливерпуле» определились с кандидатами на замену Нуньесу

по окончании сезона намерен продать уругвайского нападающего, который так и не стал футболистом основного состава, сообщает TEAMtalk.

Всего мерсисайдцы составили список из четырех футболистов. Первым номером в нем идет нападающий «Ньюкасла» Александер Исак, за которого «сороки» просят £ 150 млн (€ 178,5 млн), что не устраивает лидера АПЛ.

Если получится заполучить шведского нападающего, то «Ливерпуль» переключится на Маркуса Тюрама («Интер»), Олли Уоткинса («Астон Вилла»), Лиам Делапа («Ипсвич»).

Известно, что в контракте французского форварда нерадзурри есть пункт об отступных в размере € 85 млн.