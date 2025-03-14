Куртуа вернулся в состав сборной Бельгии

Стал известен составна матчи Лиги наций против

Главным известием стал вызов голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который не привлекался в состав национальной команды с 2023 года.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Сенне Ламменс («Антверпен»), Матц Селс («Ноттингем Форест»), Мартен Вандевордт («Лейцпиг»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим де Кюйпер («Брюгге»), Кони де Винтер («Дженоа»), Ваут Фас («Лестер»), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Артур Теат («Айнтрахт»).

Полузащитники: Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Брайан Хейнен («Генк»), Жорти Мокио («Аякс»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»).

Нападающие: Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Малик Фофана («Лион»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Севилья), Лоис Опенда (»Лейпциг«), Алексис Салемакерс (»Рома«), Леандро Троссар (»Арсенал«).

Календарь и таблица Лиги наций

Игры против Украины пройдут 20 и 23 марта.