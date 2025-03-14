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    Куртуа вернулся в состав сборной Бельгии

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    Стал известен состав сборной Бельгии на матчи Лиги наций против сборной Украины.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    Главным известием стал вызов голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который не привлекался в состав национальной команды с 2023 года.

    Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Сенне Ламменс («Антверпен»), Матц Селс («Ноттингем Форест»), Мартен Вандевордт («Лейцпиг»).

    Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим де Кюйпер («Брюгге»), Кони де Винтер («Дженоа»), Ваут Фас («Лестер»), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Артур Теат («Айнтрахт»).

    Полузащитники: Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Брайан Хейнен («Генк»), Жорти Мокио («Аякс»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»).

    Нападающие: Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Малик Фофана («Лион»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Севилья), Лоис Опенда (»Лейпциг«), Алексис Салемакерс (»Рома«), Леандро Троссар (»Арсенал«).

    Календарь и таблица Лиги наций

    Игры против Украины пройдут 20 и 23 марта.

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