Джан: «Боруссия» в Барселоне сыграет в свое удовольствие

Хавбек дортмундской «Боруссии»высказался о выходе клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Следующим соперником немецкого клуба станет «Барселона». В 1/8 финала «Боруссия» Дортмунд прошла французский «Лилль».

«Самое главное — это победа. Я всегда стремлюсь помогать команде. Думаю, мы хорошо играли в первом тайме.

Когда забиваешь, всегда можно сказать, что играли хорошо, но мы не забили. На этом стадионе нелегко уступать в счете. Во втором тайме мы действовали очень энергично, забили два гола, и это большое достижение.

Мы поедем в Барселону, чтобы сыграть в свое удовольствие. Наша цель — пройти дальше, и мы будем бороться. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Джана официальный сайт УЕФА.