Ковач может быть уволен из «Боруссии» Д после окончания сезона

Дортмундскаярассматривает возможность увольнения главного тренерапосле окончания сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В клубе считают, что прогресса в результатах после назначения хорватского специалиста не произошло и под огромным вопросом выход в зону еврокубков на следующий сезон.

Контракт Ковача действует до лета 2026 года, но в нем есть пункт о возможном увольнении с отпускными в размере € 3 млн. Также если «шмели» не пробьются в еврокубки, то хорватскому тренеру будет выплачено только 50% от своей зарплаты в качестве выходного пособия.

Календарь и таблица Бундеслиги

Во главе «Боруссии» Д Ковач стал в конце января 2025 года. Сейчас команда идет на 10-м месте в таблице Бундеслиги с 35 очками.