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    Ковач может быть уволен из «Боруссии» Д после окончания сезона

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д
    Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность увольнения главного тренера Нико Ковача после окончания сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Роберт Ковач
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    Роберт Ковач

    В клубе считают, что прогресса в результатах после назначения хорватского специалиста не произошло и под огромным вопросом выход в зону еврокубков на следующий сезон.

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  • 08/03/2025

    • Контракт Ковача действует до лета 2026 года, но в нем есть пункт о возможном увольнении с отпускными в размере € 3 млн. Также если «шмели» не пробьются в еврокубки, то хорватскому тренеру будет выплачено только 50% от своей зарплаты в качестве выходного пособия.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Во главе «Боруссии» Д Ковач стал в конце января 2025 года. Сейчас команда идет на 10-м месте в таблице Бундеслиги с 35 очками.

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